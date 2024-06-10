Üye Girişi
Haberler

Şarköy'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlandı. Taraftar Çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı ve taraftarlar tezahüratlar yaparak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geleneksel olarak her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerini taşıyan Taraftar Çeşmesi, sezonu Galatasaray'ın zirvede tamamlaması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için büyük bayraklar eşliğinde kalabalık bir grup, çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine hareket etti. Bir taraftar ise at üstünde sloganlar eşliğinde çay bahçesine girdi.

Sahilde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Giydikleri Galatasaray formaları ve ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla alanı dolduran taraftarlar, çeşmenin sarı-kırmızıya boyanmasının ardından tezahüratlar yapıp, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var burada yaptığı konuşmada, şampiyon takımın taraftarlarını tebrik etti.

Etkinliğe Şarköy Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Talip Aykaç da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Galatasaray Tekirdağ Şarköy Kültür Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title