Şarköy'de çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Şarköy'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hoşköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel