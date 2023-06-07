Şarköy'de Bisikletli Martı Timleri Göreve Başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Bisikletli Martı Timleri" göreve başladı. Özel kıyafetli ve bisikletli polisler, ilçede vatandaşların yoğun olduğu caddelerde görev yapacak.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Bisikletli Martı Timleri" göreve başladı.

Özel kıyafetli ve bisikletli polisler, ilçede vatandaşların yoğun olduğu caddelerde görev yapacak.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde onlara en hızlı şekilde yardımcı olmak için polislerden oluşan "Bisikletli Martı Timleri" oluşturuldu.

Vatandaşlarla polisin daha iç içe olmasını sağlayacak olan tim, suçun işlenmeden önlenmesi, suçla daha etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilmesine katkı verecek.