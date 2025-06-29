Şarköy'de Bıçaklı Kavga: Eşi Ağır Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan N.Ç. tutuklandı. Olay sonrası yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ç. ile eşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.Ç, eşi A.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.Ç, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli N.Ç. saklandığı yerde polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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