Şarköy'de Anız Yangını Ormana Sıçradı, Müdahale Devam Ediyor

Şarköy'de Anız Yangını Ormana Sıçradı, Müdahale Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına uçaklar ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Şenköy Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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