Şarköy'de Anız Yangını Ormana Sıçradı

Şarköy'de Anız Yangını Ormana Sıçradı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Yangında çiftçiler tarlalarındaki saman balyalarını kaldırmak için çalışırken, birçok tarım ürünü zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Şarköy'ün Kaytazdere mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Çiftçiler yangın bölgesindeki tarlalarda bulunan saman balyalarını kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Yangında, üreticilere ait üzüm bağları, ceviz ve zeytin bahçeleriyle ayçiçeği ekili tarlalar da zarar gördü.

Besiciler de bölgede bulunan hayvanlarını güvenli alanlara götürdü. Yüksek gerilim hattının geçtiği yangın bölgesinde akımların kesilmesi üzerine Şarköy'ün bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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