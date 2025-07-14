Şarköy'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Şarköy'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahale ile alevler ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına havadan helikopterde destek verdi. Çiftçilerin de katıldığı söndürme çalışmalarında alevler ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarım alanında bulunan bir evde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin üzerine geldiği 1 itfaiye eri hafif yaralandı. Yaralı itfaiyeci tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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