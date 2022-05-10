Şarkışla'ya katı atık transfer istasyonu kurulacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde katı transfer istasyonu kurulması için protokol imzalandı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri- Sivas kara yolu Maksutlu köyü kavşağı yakınlarında uygulanacak projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yüzde 50 hibe desteği sağladığını söyledi.

Projenin 5 milyon 172 bin liraya mal olacağını belirten Oğuz, "Şarkışla'da bulunan vahşi depolama alanı, artık çevreyi kirletmeyecek. İnşallah orası da rehabilite edilip, yeşil alan olarak kullanılacak." dedi.

Katı atık transfer merkezinin ihalesini alan yüklenici firma yetkilisi Ertuğrul Odacı da tesisin, şehir merkezindeki atıkların çevreye, içme suyuna vermiş olduğu zararları daha aza indireceğini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.