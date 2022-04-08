Şarkışla ve Ulaş'ta Polis Haftası etkinleri sürüyor - Haberler

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Şarkışla ve Ulaş'ta Polis Haftası etkinleri sürüyor

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla ve Ulaş'ta Polis Haftası etkinleri sürüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten ve teşkilat mensupları, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Keten ve beraberindekiler daha sonra Kaymakam Gökhan Dolaş'ı makamında ziyaret etti.

Dolaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polislerin gününü kutladı.

Program, şehit ailesi ziyaretleriyle son buldu.

Ulaş'ta şehitler için mevlit okutuldu

Ulaş ilçesinde de İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, polislerle şehitliği ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Merkez Cami'de şehitler için mevlit okutuldu ve lokum ikram edildi.

Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Kaymakam Selçuk Baş'ı makamında ziyaret etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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