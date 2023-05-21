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Şarkışla'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Şarkışla'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesine gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesine gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

Şarkışla Belediyesi ve Uluslararası Merhamet Derneği, deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

Her hafta sonu deprem bölgesindeki bir ile giden yardım ekibi, bu kez Hatay'ın Hassa ilçesindeki depremzedelere 440 koli gıda, 440 koli de hijyen malzemesi ulaştırdı.

Hassa Belediyesi Fen İşleri Görevlisi Mehmet Sarı, ilçeye gelen yardım ekibine teşekkür etti.

Uluslararası Merhamet Derneği Başkanı Muammer Ceyhan ise deprem bölgesine yardımların devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şarkışla Sivas Hatay Güncel Haberler

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