Şarkışla'da YKS toplantısı yapıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş başkanlığında kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda, sınavda alınacak tedbirler görüşüldü. İlçede ilk kez gerçekleştirilecek sınavın sorunsuz şekilde yapılması için tüm önlemleri alacaklarını belirten Dolaş, 18-19 Haziran'da yapılacak sınavın ilçedeki İsmet Yılmaz Fen Lisesi, Şarkışla Anadolu Lisesi, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu ve 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi. Toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Durdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Nüfus Müdürü Şaban Çakır ve ÖSYM İlçe Sınav Koordinatörü Adem Karakaş katıldı. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Hisarcık Şarkışla Sivas Güncel Haberler

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