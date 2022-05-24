Şarkışla'da 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarın açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt gerçekleştirdi.

Fuarda sergilenen 20 projeyi, 20 danışman öğretmen eşliğinde 60 öğrenci hazırladı.

Okulun koridorlarında ziyarete açılan stantlarda, öğrenciler projelerini tanıttı.

Okulun müdür yardımcısı Gökhan Karasu, projeler için destek veren herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Burada en çok ilgimizi çeken, metal bölümü öğretmenlerimizin yapmış olduğu manuel CNC projesi. Bir bilim projesi, gelişmişlik projesi. Patentini alıp kullanmayı düşünüyoruz. Projedeki amacımız, çizdiğimiz ürünleri plazma kesim ile kullanarak daha geniş, büyük alanlara kalıp şeklinde çıkarabilmek."