Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
H.K yönetimindeki 58 HF 204 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde H.A'nın kullandığı 58 AAB 685 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel