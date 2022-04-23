Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

H.K yönetimindeki 58 HF 204 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde H.A'nın kullandığı 58 AAB 685 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, Şarkışla, Sivas, Güncel, Haberler

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