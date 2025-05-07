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Şarkışla'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Şarkışla'da Trafik Güvenliği Toplantısı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla yapılan değerlendirme toplantısında, trafik güvenliğinin artırılması, trafik bilincinin geliştirilmesi ve öğrencilere yönelik farkındalık etkinlikleri ele alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İKaymakam Samet Öztürk başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda trafik güvenliğinin artırılması, toplumda trafik bilincinin geliştirilmesi ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması amacıyla yapılacak etkinlikler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Öztürk, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürücülerin ve yayaların bilinçli hareket etmesi, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu hafta vesilesiyle özellikle çocuklarımızda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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