Şarkışla'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İKaymakam Samet Öztürk başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda trafik güvenliğinin artırılması, toplumda trafik bilincinin geliştirilmesi ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması amacıyla yapılacak etkinlikler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Öztürk, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürücülerin ve yayaların bilinçli hareket etmesi, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu hafta vesilesiyle özellikle çocuklarımızda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.