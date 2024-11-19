Şarkışla'da Telefon Direğinden Kurtarılan Kedi Doğal Ortamına Bırakıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, telefon direğinin tepesinde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde telefon direğinin tepesinde kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı.
Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.