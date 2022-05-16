Şarkışla'da satranç turnuvası düzenlendi - Haberler

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün süren "Aşıklar Diyarı Şarkışla Satranç Turnuvası"na Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden sporcular katıldı.

Turnuvada 8 yaş ve altı kategorisinde İbrahim Atlas Toy, 10 yaş ve altında Burak Alp Baycan, 12 yaş ve altında Muhammed Salih Cengiz ve 14 yaş ve altında Melek Taş birinci oldu.

Turnuva başhakemi Yunus Durdu, yaptığı açıklamada, turnuvanın çekişmeli geçtiğini söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Durdu, "Öncelikle bize bu fırsatı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Şarkışla Kaymakamlığımıza, Satranç İl Temsilciliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğümüze ve katılımlarıyla bizi destekleyen velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karataş, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Ortaokul Müdürü Süleyman Sipahi, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, turnuva başhakemi Yunus Durdu ve turnuva gözlemci hakemi Serkan Tülay verdi.