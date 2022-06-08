Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

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Şarkışla'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışacaklarını söyledi.

İlçede dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun ekili arazilere zarar verdiğini dile getiren Topçu, "Küçükyüreğil, Büyükyüreğil, Demirköprü, İğdeliören, Yapracık köylerinde hasar tespitinde bulunduk. Tespitlerimizi rapor haline getirerek ilgili mercilere başvuruda bulunacağız." dedi.

Yaklaşık 200 dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü belirten Topçu, arpa, buğday, patates ekili alanlarda hasarın daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Topçu, bazı tarlalardaki su boruları ve fıskiyeleri de selin götürdüğünü ifade etti.

İğdeliören köyü muhtarı Sarettin Bulut da köy arazisindeki ekinleri dolunun vurduğunu, arazide incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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