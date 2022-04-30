Şarkışla'da polisler yaşlıları ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli yaşlıları ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Ramazan Bayramı öncesi aralarında para topladı.

Ekipler topladıkları parayla kolonya, şeker ve çikolata alarak ilçede yaşayan Emine Torun (103), Kemal Gölbaşı (83), Abdullah Şahin (89) ile Mevlüde Delice'yi (80) evlerinde ziyaret etti.

Ekiplerin ziyaretinden duygulanan yaşlılar, polislere teşekkür etti.