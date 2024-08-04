Şarkışla'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve özel idare ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gürçayır beldesi Değirmen Boğazı mevkisinde yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alanda başlayan yangın bölgedeki ağaçlara da sıçradı.
İtfaiye ekipleri, İlçe Özel İdare ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.