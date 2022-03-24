Şarkışla'da Muhsin Yazıcıoğlu anıldı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Alperen Ocakları tarafından, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Yazıcıoğlu'nun memleketi Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki anı evini ziyaret ettiğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun büyük bir lider olduğunu belirten Açıcı, " Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Şarkışla'da olmak, içimize huzur verdiği kadar hüzün duygularımızı da depreştirdi. Allah ona rahmet etsin, mekanını cennet etsin, nurlara gark olsun. Onun aziz emanetine nice hayırlı hizmetler, muvaffakiyetler nasip etsin." dedi.

Yazıcıoğlu'nun, Elmalı köyündeki anı evini ziyaretinde duygulandığını anlatan Açıcı, "Doğduğu evi ziyaret ettik. Dolayısıyla o beldenin, oturduğu evin ne kadar şerefli bir ev olduğu noktasında öyle iliklerimize kadar maziyi yad ettik. Muhsin başkanımızla olan aziz hatıraları aklımıza geldi. Muhsin Başkan'dan mütevellit Şarkışla bizim özel ilçemizdir." diye konuştu.

Şarkışla Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek ise Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için düzenledikleri anma programına katılanlara teşekkür etti.

Programa, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı, Sivas Alperen Ocakları Başkanı Cengiz Eken, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.