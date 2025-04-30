Şarkışla'da Millet Bahçesi Yenileniyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Millet Bahçesi'nde yenileme çalışması başlatıldı.

Şarkışla Belediyesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde yol, elektrik ve su altyapısında oluşan arızaları gideriyor.

Mesire alanının çevresini tel örgülerle güvenli hale getiren ekipler, yeni kamelya yerleri oluşturarak ağaçlandırma faaliyetleri yapıyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bahar ayının gelmesiyle çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Gültekin, "Halkımıza nefes aldıracak, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.