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Şarkışla'da Mahsur Kalan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direği üzerinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları direkteki kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direği üzerinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

???????Yukarı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde telefon direğinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları direkteki kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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