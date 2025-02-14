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Şarkışla'da Mahsur Kalan Cenaze Taşıyan Otobüs Kurtarıldı

Şarkışla'da Mahsur Kalan Cenaze Taşıyan Otobüs Kurtarıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların bulunduğu otobüs, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Valilik, karla mücadele ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve yolların ulaşıma açıldığını duyurdu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, cenazelerini defnetmek üzere köye götürmek isteyen vatandaşların bulunduğu yolcu otobüsü ile araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde ve ilçelerde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da vefat eden bir kişinin cenazesini Şarkışla ilçesine bağlı Mescitli köyüne getiren vatandaşları taşıyan otobüs ve araçlar, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Karın iş makineleriyle temizlemesiyle köy yolu ulaşıma açıldı.

Mahsur kalan yolcu otobüsü ve araçlar kurtarılarak, cenazenin ve vatandaşların köye ulaşması sağlandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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