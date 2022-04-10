Şarkışla'da mahalleliler 40 yıllık iftar sofrası geleneğine tekrar kavuştu

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ramazanda mahallelilerin 40 yıldır kendi arasında düzenlediği iftar sofrası geleneği, Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı.

İlçeye bağlı Yukarı Mahalle sakinlerinin 40 yıldır sürdürdüğü iftar sofrası geleneği, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle son 2 ramazanda yapılamadı.

Bu ramazanda yeniden geleneklerine kavuşan mahalle sakinlerinin düzenlediği iftar sofrası, para yardımları ve evlerde pişiren yemeklerle kuruluyor.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Sığırcı, katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "İnsanlar uzun zamandır bir araya gelemiyordu. Pandeminin ardından ilk iftarımızda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Bayram Şeker ise ramazanda feyiz ve bereketin katlanarak arttığını belirterek, "Annemiz, ablamız, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, biz böyle büyüdük, böyle gördük. Güzel bir ortam, muhteşem bir ortam. Bundan sonra da inşallah geleneğimiz devam edecek." diye konuştu.