Şarkışla'da Lösemili Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kahraman Köseoğlu İlkokulu öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kermes düzenleyerek elde ettikleri gelirleri lösemili çocuklar yararına bağışlayacak.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okulda kermes düzenledi.
Kahraman Köseoğlu İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Elif Bilgin öncülüğünde, velilerinin desteğiyle hazırladıkları yiyecekleri açtıkları kermeste satışa sundu.
Kermesten elde edilen gelir lösemili çocuklar yararına bağışlanacak.
Öğretmen Elif Bilgin yaptığı açıklamada, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Minik yüreklerin bu anlamlı çabası hepimize umut veriyor." dedi.
Öğrenciler adına konuşan Muhammed Miraç Köseoğlu ise öğretmenleri nezaretinde farkındalık oluşturduklarını söyledi.