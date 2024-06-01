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Şarkışla'da Kurbanlık Satışları Başladı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuluyor. İlçede bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor. Kurbanlık satan Osman Başaral, 'Pazar biraz sakin ama ilerleyen günlerde canlılık olur diye düşünüyorum.' dedi. Besici Davut Saçma ise kurbanlık satışlarının bayrama yakın daha da hızlanacağını belirtti. Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuluyor.

İlçede bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık satan Osman Başaral, "Pazar biraz sakin ama ilerleyen günlerde canlılık olur diye düşünüyorum." dedi.

Besici Davut Saçma ise kurbanlık satışlarının bayrama yakın daha da hızlanacağını belirtti.

Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Sivas Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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