Şarkışla'da Kömürlükte Yangın, Ekipler Müdahale Etti

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu.

Yukarı Mahalle Berberler Sokak'ta Mustafa Özkan'a (52) ait evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yargında kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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