Şarkışla'da kermes düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkışla'da kermes düzenlendi

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
Şarkışla'da kermes düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliğince okulun bahçesinde düzenlenen kermese, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanife Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tugay Keten, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kermese bazı veliler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirirken, bazıları da bir sınıfta kurulan ocaklar üzerinde yaptıkları börekleri stantlarda satışa sundu.

Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanife Metin, "Çocuklarımız yararına düzenlenen bu kermeste emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Sultan Karaca da Kermes için 15 gündür hazırlandıklarını ve tüm gelirleri okulun giderleri ve özel eğitim için kullanacaklarını ifade etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title