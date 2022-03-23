Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu - Haberler

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Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında sorumluluk sahasında bulunan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.

Jandarmalar yaşlılara ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Yaşlılar ise ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduğu jandarmalara teşekkür etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Haberler

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