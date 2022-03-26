Şarkışla'da jandama ekipleri canlı hayvan pazarını denetledi - Haberler

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Şarkışla'da jandama ekipleri canlı hayvan pazarını denetledi

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla'da jandama ekipleri canlı hayvan pazarını denetledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında uygulama yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında uygulama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, pazara gelen vatandaşlar ve satıcıların kimliklerini kontrol etti, 380 aracı da inceledi.

Yapılan kontrollerde 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler de dağıttı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Jandarma, Şarkışla, Hisarcık, Sivas, Güncel, Haberler

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