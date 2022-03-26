Şarkışla'da jandama ekipleri canlı hayvan pazarını denetledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında uygulama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, pazara gelen vatandaşlar ve satıcıların kimliklerini kontrol etti, 380 aracı da inceledi.

Yapılan kontrollerde 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler de dağıttı.