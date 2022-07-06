Şarkışla'da istişare toplantısı düzenlendi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş başkanlığında "Şarkışla İçin El Ele" istişare toplantısı yapıldı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Gökhan Dolaş başkanlığında "Şarkışla İçin El Ele" istişare toplantısı yapıldı. Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Kaymakam Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler başta olmak üzere ilçede gurbetçilerin oluşturması muhtemel nüfus ve trafik yoğunluğu, mesire alanlarının ilaçlanması, Aşık Veysel Aşıklar Festivali gibi konular görüşüldü. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Necip Fazıl Kısakürek Şarkışla gençlik Sivas Güncel Haberler

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