Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor - Haberler

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Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
Sarkışla'da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

İlçe merkezinde bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Kurbanlık alacakların hayvanların sağlıklı olup olmadığına dikkat etmelerini isteyen besici Habil Aracı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Sivas merkezden gelen Asım Şener ise kurbanlık koyunu bin 700 liraya aldığını söyledi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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