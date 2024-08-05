Şarkışla'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.M.B. (22) idaresindeki 58 ADS 045 plakalı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.