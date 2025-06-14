Şarkışla'da Evdeki Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak doğaya bırakıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Gürçayır beldesinde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada evdeki yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel