Şarkışla'da eski eşini bıçaklayan sanığın cezası onandı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi Müzeyyen Baykal'ı (37) sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz'e (39) yerel mahkeme tarafından takdir indirimiyle verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası istinafta onandı. Baykal'ın avukatları kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.

Olay, 8 Aralık 2021'de Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde kısa süre önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Necmettin Gündüz, cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Müzeyyen Baykal ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan bir gün Gündüz'ün kızına 'Annenle beraber öleceğiz' mesajı attığı, aynı gün sosyal medyadan 'Birlikte öleceğiz' isimli hesaptan durum yaparak 'Öleceksin' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan sanığın 'Gül öleceğiz, öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' paylaşımlarının ekran görüntülerinin olduğu da iddianamede yer buldu. Sanık Gündüz hakkında Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.