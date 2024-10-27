Şarkışla'da Engellilere Akülü Araç ve Sandalye Yardımı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir hayırsever tarafından 12 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Şarkışla ilçesinde engellilere dağıtılmak üzere 12 akülü araç ve tekerlekli sandalye gönderdi.

Kürkçü'nün gönderdiği akülü araç ve tekerlekli sandalyeler Mahmut Alıcı tarafından engellilere dağıtıldı.

Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kürkçü'nün her yıl ilçeye akülü araç ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunduğunu söyledi.

Şu ana kadar gönderilen akülü araç ve tekerlekli sandalye sayısının 50'ye ulaştığını belirten Alıcı, "Hollanda'dan gelen araçları Semra hanım ve ekibinin desteğiyle burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Engellilerimize yardımcı olmaktan mutluyuz." dedi.

Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Semra Kürkçü ve yardımları ulaştıran Mahmut Alıcı'ya teşekkür etti.

Engelli Zeki Piroğlu da yardımda bulunan Kürkçü'ye teşekkür etti.

Akülü araç sayesinde hayatının biraz daha kolaylaşacağını söyleyen Piroğlu, "Yürüyemediğim için evde kalmak zorundaydım. Bu arabayı bana sağlayan Semra hanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Sanayide çalışırken felç geçiren Haluk Pusat ise yardımlarından dolayı Kürkçü'ye teşekkür etti.