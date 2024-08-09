Şarkışla'da çıkan yangında 4 kişi yaralandı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile başına taş isabet eden 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Sultan köyünde çıktı. Köyde yaşayan Sinan Özdemir'e (47) ait ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı taş binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ahırdan hayvanları kurtarmak isteyen Esma Özdemir (48), Nazım Özdemir (12) ve Belinay Özdemir (12) dumandan etkilenirken Fatih Budak (31) kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken, bina iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HaberUğur YİĞİT- Kamera SİVAS,