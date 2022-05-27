Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Cuma namazı sonrası belediyenin düğün salonu önündeki parkta toplanan çiftçilere belde halkı ve köylerden gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Burada kılınan iki rekat nafile namazından sonra Merkez Cami imamı Abdulkadir Temiz ve Yukarı Cami imamı Seyit Çam, yağmur duası yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.