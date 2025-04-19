Şarkışla'da Canlı Hayvan Pazarında Bayram Yoğunluğu
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı yaklaşırken yoğunluk yaşanıyor. 2013 yılından bu yana hizmet veren pazar, her hafta cumartesi günü hayvan alım satımına açılıyor ve bayram öncesi hareketlilik artıyor.
Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.
İlçe merkezinde kurulu pazar, yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesiyle 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. Her hafta cumartesi günleri hayvan alım satımına açılan pazarda, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik arttı.
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluğun, bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel