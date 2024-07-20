Şarkışla'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Şehit Duran Sayan Sokak'ta M.A'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.???????