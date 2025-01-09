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Şarkışla'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Şarkışla'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılı için polis ve jandarma faaliyetleri değerlendirildi ve güvenlik önlemleri görüşüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 2024 yılında polis ve jandarma birimlerinin yürüttüğü asayiş faaliyetleri değerlendirildi, suç oranları, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçları masaya yatırıldı.

2025 yılı için planlanan güvenlik önlemleri ve hedeflerin görüşüldüğü toplantıda, ilçe güvenliğini daha da güçlendirmek için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantı, katılımcıların önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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