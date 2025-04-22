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Şarkışla'da Arıcılık Kursu Açıldı

Şarkışla'da Arıcılık Kursu Açıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna 28 kursiyer katılıyor. 84 saat sürecek kurs, katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim sunuyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde toplam 84 saat sürecek olan kursa 28 kursiyer katılıyor. 25 Mayıs'ta sona erecek eğitim programı kapsamında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

Usta öğretici Serkan Aksu, katılımcılara temel arıcılık bilgilerini kazandırmayı ve arıcılıkla ilgili mesleki yeterliliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Aksu, kursta kursiyerlere arı kovanlarının bakımı, bal üretimi, arı hastalıkları ve modern arıcılık teknikleri gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapma fırsatı sunulacağını belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Hatiboğlu ise açacakları kurslar hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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