Üye Girişi
Haberler

Şarkışla'da Akıllı Tarım Konferansı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik 'Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa tarım sektöründen önemli isimler katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmacı olarak katıldı.

Akay, tarımın ülke için önemine dikkati çekti.

Konferansa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Kayseri Şeker Fabrikası Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Şarkışla Kayseri Şeker Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Şarkışla Miras Sivas Eğitim Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title