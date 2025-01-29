Şarkışla'da 40 Bin Çam Fidanı Ücretsiz Dağıtıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mahalle muhtarı köy ve mahallelere dikilmek üzere 40 bin çam fidanını muhtarlara ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, Kahramanmaraş'tan temin ettiği 40 bin çam fidanını ilçeye getirdi.

Gürledik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta orman şefliği ile yaptığı görüşmelerde nakliyesini karşılamak şartıyla 40 bin çam fidanı temin ettiğini söyledi.

Amacının ilçede yeşile katkı sunmak olduğunu belirten Gürledik, "Başta mahallem olmak üzere ilçedeki bütün mahalle ve köy muhtarlarına bunları ücretsiz dağıtacağız. Daha güzel bir Şarkışla için, daha güzel bir yeşil alan için herkesin elinden gelen her şeyi yapmasını istiyoruz." dedi.