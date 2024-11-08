Şarkışla'da 3 Araçla Kaza: 4 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
F.İ.T. (26) idaresindeki 38 VY 549 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde Y.B'nin (20) kullandığı 58 ADV 352 plakalı otomobil ve Y.K. (30) yönetimindeki 07 D 1737 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.Y. (45) ve S.Y. (4), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.