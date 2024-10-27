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Şarkışla CHP Gençlik Kolları şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yaptı

Şarkışla CHP Gençlik Kolları şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yaptı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde CHP Gençlik Kolları tarafından şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde CHP Gençlik Kolları tarafından şehitlikte bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde bir araya gelen partili gençler, şehit mezarlarının çevresinde temizlik yaptı, bayrakları yenilendi ve mezarlıklara çiçek dikti.

Gençler ayrıca Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarına balon astı.

CHP Şarkışla Gençlik Kolları Başkanı Onur Demirdaş, şehitliklerin Türk milletinin asırlardır kutsal saydığı en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi şehitlikte temizlik ve bakım çalışması yaptıklarını belirten Demirdaş, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

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