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Şarkışla Canlı Hayvan Pazarında Yoğunluk

Şarkışla Canlı Hayvan Pazarında Yoğunluk
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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında alıcı ve satıcılar arasında yoğun bir aktivite gözlemlendi. 10 bin hayvan kapasitesine sahip pazar, cumartesi günleri hizmet veriyor. Hayvan üreticileri, fiyatların talebe göre değiştiğini ifade ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

Gemerek ilçesinden gelen hayvan üreticisi Hakan Avcı, "50 hayvan getirdim, 12'sini sattım. Kalanını satmak için bekliyoruz." dedi.

Feyzullah Doğan ise fiyatların pazardaki arz talebe göre şekillendiğini belirterek, "Erkek toklukların fiyatları 7-8 bin lira arasında değişiyor. Buradaki fiyatlara göre piyasa şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

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