Şarkışla Belediyesi, fırıncıların üretmediği somun ekmeği Sivas'tan getirtiyor - Haberler

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Şarkışla Belediyesi, fırıncıların üretmediği somun ekmeği Sivas'tan getirtiyor

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Şarkışla Belediyesi, fırıncıların üretmediği somun ekmeği Sivas'tan getirtiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fırıncıların zam yapılıncaya kadar somun ekmek üretmeme kararına tepki gösteren belediye, Sivas'tan getirttiği ekmekleri 2 liradan satmaya başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fırıncıların zam yapılıncaya kadar somun ekmek üretmeme kararına tepki gösteren belediye, Sivas'tan getirttiği ekmekleri 2 liradan satmaya başladı.

Şarkışla Belediyesi, Hükümet Konağı önü, Yukarı Mahalle ve Yıldırım Mahallesi'nde ekmek satış noktaları oluşturdu.

Vatandaşlar, 2 liraya satılan 200 gram somun ekmeği almak için satış noktalarına yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, gazetecilere, ilçedeki fırıncıların 200 gram somun ekmeği 3 liradan satmak istediğini belirterek, "Maliyetlerin yüksek olduğunu, kurtarmadığını ifade etmişlerdi. Biz de kendilerine liste fiyatının dışında bir uygulamayı kabul etmeyeceğimizi, Sivas'ın ve Kayseri'nin diğer yerlerde 200 gram ekmeğin 2,5 liradan satıldığını söyledik. İkazda bulunduk, idari işlem yaptık, buna rağmen kardeşlerimiz bu hususta ısrarcı olunca biz de vatandaşımıza 2 liradan somun ekmek satışı başlattık." diye konuştu.

Fırıncıların, mevcut liste fiyatı üzerinden somun ekmek üretip satmaya başlamaları halinde kendilerinin ekmek satışını durduracağını vurgulayan Oğuz, şunları söyledi:

"Burada maksadımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Elbette ki hiçbir zaman özel teşebbüse ve esnafımıza karşı yanlış bir davranışta bulunmak istemeyiz. Vatandaşımız, yaptığımız işten gayet memnun. Şarkışla'nın muhtelif yerlerinde Sivas Halk Ekmek'ten getirdiğimiz ekmekleri maliyetine satıyoruz."

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar 2,5 liradan satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatının 3 liraya yükseltilmesini talep ederek, bu ekmeğin üretimini durdurmuştu.

Bazı ilçe sakinleri, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un da desteğiyle kent merkezinden getirttikleri somun ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmıştı.

İlçedeki fırınlarda üretilmeye devam edilen 200 gram pide ekmeği 3 liradan satılıyor.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Hisarcık, Sivas, Güncel, Haberler

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