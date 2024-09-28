Şarkılarla Su Satan Seyyar Satıcı: 'İnsanlar Mutlu Olsun'

Bir şişe suyla birlikte bolca mutluluk satıyor

47 yaşındaki seyyar satıcı, kızlarını okutmak için şarkılarla yollarda

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de mesai saatlerinden sonra yoğun trafikte su satarak ek iş yapan 47 yaşındaki 2 çocuk babası adam, söylediği şarkılar ve enerjisi ile insanların iş yorgunluğunu alıyor. Kızlarını okutmak için ek iş yaptığını söyleyen adam, "İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim" diyerek enerjisini mutluluktan aldığını ifade etti.

Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi'nde özellikle yaz aylarında yoğun trafikte seyyar satıcılık yapan 47 yaşındaki İrfan Benek, farklı tarzı ile dikkat çekti. Benek, elinde su şişeleri ile insanlara şarkılar söyleyerek mesai sonrası yorgunlukta gülümsetmeyi başarıyor. Birisi üniversite öğrencisi olan 2 kızını okutmak için ek iş yapmak zorunda olduğunu söyleyen adam, mutlu insanlar görmeyi sevdiği için böyle bir satış pazarlama yolu seçtiğini ifade etti.

2000'li yılların başından bu yana seyyar satıcı olarak çalıştığını ifade eden Benek, "Başka işim de var. Çalışıyorum normalde gündüzleri. İşten sonra çocuklarımı okutmak için 2 kızımı okutmak için elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyor. Babam beni okutamadığı için bunu düşünüyorum. Çaycılık yapıyorum gündüzleri. O zamanda insanları mutlu etmek için güzel sözler söylüyorum onlara" dedi.

"Dünya'da ne kadar insan varsa mutluluklar diliyorum"

Benek, insanların mutlu olmasını dilediğini ifade ederek, "Çocuklarım okuyup mutlu olsun diye ek iş yapıyorum. Başarılı olsunlar. Onlar sıkıntı çekmeden okutabileyim diye uğraşıyorum. Ben orta okul 3'ü okudum sonra okuyamadım. Zaten defter kalemim bile yoktu. Sade dosya ile geliyordum. Hocalar kitap alamadın mı diye sorduğunda bende doğrusunu söylemiyordum çocuklar dalga geçer diye. Unuttuğumu söylüyordum. 2 kızım var birisi üniversite okuyor Manisa'da. Enerjim yollardaki büyük mutluluklar dolu insanlar sayesinde iyi. Buranın halkı emeğe saygı duyan kişiler. Onları gördüğüm zaman bende enerji saçıyorum. İşimin sırrı mutluluk. Mutsuz insanlar mutsuz eder. Mutlu insanlar ise herkesi mutlu eder. İnsanlar mutlu olsun, mutsuz insan görmeyelim. Dünyada ne kadar insan varsa mutluluklar diliyorum" diye konuştu.