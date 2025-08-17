Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'ndan Asılsız İddialara Yanıt

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, sosyal medyada ilçede yaşandığı iddia edilen ahlaka aykırı olayların gerçek olmadığını açıkladı ve kamuoyunu asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı, sosyal medyada ilçede yaşandığı öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde ilçelerine bağlı bir köyde ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir olayın yaşandığına ilişkin iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde böyle bir olay yaşanmamış olup, paylaşım içeriğinde bahsedilen iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlık, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

